10:59 02.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом автобус столкнулся с маршруткой, перекрыта международная трасса - ФОТО

На трассе Киев-Чоп на подъезде к столице в пятницу утром, 2 марта, пассажирский автобус столкнулся с маршруткой.

Под Киевом автобус столкнулся с маршруткой, перекрыта международная трасса - ФОТО

В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека. Как сообщают очевидцы на своих страничках в Facebook, автобус пытался развернуться, не пропустив при этом маршрутное такси.

От сильного удара два человека получили травмы. Сейчас им оказывают помощь медики.

Вместе с тем, по информации очевидцев, в сторону Киева образовалась огромная пробка.

В полиции этот инцидент пока не комментировали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг вечером, 1 марта, столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Телиги. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, не справилась с управлением. Его машина выехала на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda.


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