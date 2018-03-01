В Украине от вакцины иностранного производства погиб ребенок

Инцидент произошел еще 25 января 2018 года. Тогда в результате вакцинации препаратом иностранного производства БЦЖ, лиофилизированная/BGG VACCINE FREEZE-DRIED погиб ребенок.

Специалисты Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками принялись проводить лабораторную экспертизу, были проверены материалы-растворители, суспензии для приготовления иньекций.

В ходе проверки были обнаружены определенные нарушения, в связи с чем было принято решение все вакцины срочно переместить в карантинную зону, а сам препарат медицинского иммунобиологического БЦЖ, лиофилизированная/BGG VACCINE FREEZE-DRIED запретить к использованию на территории Украины с последующей утилизацией вакцины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно от Детского фонда ООН UNICEF Ukraine в Украину доставили 220 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи.