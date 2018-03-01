В Сумах неизвестные пытались взорвать супермаркет

В результате инцидента произошло сразу два взрыва. Как сообщает пресс-служба местной прокуратуры, около четырех часов утро злоумышленники разбили окно магазина и бросили туда бутылку с зажигательной смесью.

Затем они сорвали чеку из гранат и тоже бросили их в помещение. Уже на месте правоохранители установили, что злоумышленников было двое.

После взрыва в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. К счастью никто из людей не пострадал.

По словам руководителя Сумской местной прокуратуры Валерия Могильного, на данный момент сумма ущерба устанавливается. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших это преступление.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, второй раз за месяц горел офис Общества венгерской культуры Закарпатья. К счастью, никто из людей не пострадал.