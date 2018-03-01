05:00 01.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100187579:Polishuk

В Сумах неизвестные пытались взорвать супермаркет

В Сумах в ночь на среду, 28 февраля, неизвестные пытались взорвать супермаркет.

В Сумах неизвестные пытались взорвать супермаркет

В результате инцидента произошло сразу два взрыва. Как сообщает пресс-служба местной прокуратуры, около четырех часов утро злоумышленники разбили окно магазина и бросили туда бутылку с зажигательной смесью.

Затем они сорвали чеку из гранат и тоже бросили их в помещение. Уже на месте правоохранители установили, что злоумышленников было двое.

После взрыва в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. К счастью никто из людей не пострадал.

По словам руководителя Сумской местной прокуратуры Валерия Могильного, на данный момент сумма ущерба устанавливается. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших это преступление.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, второй раз за месяц горел офис Общества венгерской культуры Закарпатья. К счастью, никто из людей не пострадал.


Поделиться
Читайте также:
 
Обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория" отправлен в суд На Львовщине маршрутка столкнулась с грузовиков, пострадали две женщины В Киеве задержали четырех мужчин, которые занимались угоном элитных авто - ФОТО Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" по транзитному иску
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив