В Одесской области в аварии погиб Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского

По предварительным данным дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Прибрежное Белгород-Днестровского района около шести часов вечера.

Как сообщила на своей страничке в Facebook городской голова Алла Гинак, автомобиль "Chevrolet", за рулем которого был Минчев, по неизвестным пока причинам лоб-в-лоб столкнулся с автомобилем "Hyundai".

Начальник финуправления с травмами был доставлен в больницу, где и скончался. Кроме него в больнице с травмами находятся пассажир "Chevrolet" и водитель "Hyundai". Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, в среду на автодороге Львов-Краковец маршрутка столкнулась с грузовиков. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины.