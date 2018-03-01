В Луцке от переохлаждения умерли три человека

По словам правоохранителей, тела двух мужчин примерно 50-летнего возраста были обнаружены в подвалах многоэтажек по разным адресам.

Тело еще одного бездомного нашли тоже в подвале многоэтажного дома, расположенного в одном из микрорайонов города.

Как утверждает пресс-секретарь управления патрульной полиции Ольги Бузулук, о найденных телах сообщили жители домов, а также работник жилищно-коммунального предприятия. Предполагается, что по предварительной информации, мужчины скончались от переохлаждения.

Личности двух бездомных установлено. По свидетельству соседей, эти мужчины ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела. Однако при определенных обстоятельствах впоследствии стали бездомными. Личность третьего не установлена.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Польше жертвами морозов стали пять человек. Среди погибших - лица в состоянии алкогольного опьянения и бездомные.