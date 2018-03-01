13:53 01.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне вандалы разрисовали мемориал героям Небесной сотни - ФОТО

В городе Херсон на Аллее Славы вандалы разрисовали краской мемориал Героям Небесной сотни и погибшим бойцам АТО.

В Херсоне вандалы разрисовали мемориал героям Небесной сотни - ФОТО

Об этом сегодня сообщил настоятель храма св. Александры УПЦ КП Андрей Калита на своей странице в Facebook.

По словам священнослужителя, когда он увидел мемориал Героям Небесной сотни и погибшим участникам войны с Россией, то не поверил своим глазам. 

"Мы долго будем говорить по толерантность во время войны?", - пишет в своем посте Калита.

Как видно на фото, вандалы нарисовали красной краской на стендах свастику, а под изображением герба сделали надпись "Россия".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский парламент принял законопроект № 6659 о внесении изменений в пункт 6-2 Раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" по некоторым вопросам сооружения мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни".


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