В Албании перехватили груз с 613 кг кокаина

Отмечается, что правоохранители задержали груз из Колумбии, в котором с бананами прибыло 613 кг наркотика, которые предварительно оценили на сумму более 180 млн евро.

Операция по поимке наркотиков получила название "Последний снег".

Предварительно установлено, что контейнер с кокаином был отправлен из Колумбии. В Албанию он прибыл транзитом через Италию и Мальту. После прибытия в порт Дуррес его отвезли на частный склад, после чего полиция начала операцию.

Собственника склада объявили в розыск, двое подозреваемых в транспортировке кокаина задержаны.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Волыни в пункте пропуска Ягодин таможенники предотвратили незаконную попытку ввести в Украину кокаин. Всего у гражданина Украины было обнаружено 1,1 килограмма наркотика приблизительной стоимостью 150 тысяч долларов.