На границе с Беларусью пограничники обнаружили в баке машины килограмм кокаина - ФОТО

Всего у гражданина Украины было обнаружено 1,1 килограмма наркотика приблизительной стоимостью 150 тысяч долларов. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной Фискальной службы в Волынской области, наркотическое средство с сокрытием от таможенного контроля пытался ввезти гражданин Украины в сговоре с гражданином Республики Беларусь.

Они были обнаружили в топливном баке автомобиля марки Mitsubishi. Это были четыре полипропиленовых бутылки емкостью 0,5 литра, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Окончательная стоимость будет установлена после проведения экспертизы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Киева задержала шестерых участников преступной группировки, которые продавали наркотики через интернет.

Деятельность наркоторговцы проводили в Голосеевском районе столицы, преступники продавали психотропные препараты, в частности - сибутрамин. Полиция провели обыск квартир и автомобилей злоумышленников, в ходе которого было изъяты: мобильные телефоны, банковские карты, документы с признаками подделки, фасовочные пакеты, установки для изготовления и фасовки капсул. Наркотические средства продавались "на руки", а также в виде "закладок" в заранее оговоренном с клиентом месте.