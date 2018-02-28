14:49 28.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Возле школы в Ровно нашли гранату – ФОТО

В полицейский участок обратился житель Ровно и сообщил о опасной находке возле школы. Об этом сообщает ГУ НП в Ровенской области.

Возле школы в Ровно нашли гранату – ФОТО

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, работники взрывотехнического отдела ГУНП, спасатели и экстренные службы.

Полицейские обеспечили охрану взрывного предмета, заблокировали проезд транспорта, и организовали безопасный проход детей в школу.

После осмотра стало известно, что это граната РГД-5. Работники спецслужб привели ее в безопасное состояние, отсоединив запал от корпуса, и изъяли для проведения экспертизы.

В результате происшествия никто не пострадал. Учебный процесс и работа госучреждения начались в обычном режиме.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Первомайске Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который организовал у себя дома склад боеприпасов. Сообщение о схроне полисмены получили от местных жителей, затем они оформили разрешение на осмотр помещения 48-летнего местного жителя.


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