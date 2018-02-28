В страшном ДТП в Польше погибли четыре украинца – ФОТО, ВИДЕО
На нерегулируемом железнодорожном переезде в польском городе Ополе в аварию попали граждане Украины в возрасте от 20 до 60 лет. Об этом сообщает местное издание Naszemiasto.
По словам польской полиции, автомобиль Volkswagen Passat, по неизвестным пока причинам, выехал на переезд и столкнулся с рельсовым автобусом, ехавшим из города Ныса в Ополе.
В результате столкновения три женщины и мужчина – водитель Volkswagen от полученных травм погибли на месте происшествия. Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали.
Движение поездов на участке, где произошла трагедия, было прекращено на несколько часов.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Польши Анджей Дуда попал в дорожно-транспортное происшествие в Кракове. Отметим, что автомобиль, на котором Анджей Дуда заезжал на мост со стороны улицы Старовислна, въехал в отбойник, отделяющий полосы от трамвайной трассы.
Польская делегация сегодня, 28 февраля, отправится в Израиль, чтобы обговорить с еврейским государством спорный закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Израиля.
В Израиле экстренные службы страны провели операцию по спасению 50 украинских туристов, которые оказались в заложниках водной стихии. Об этом передает пресс-секретарь полиции Израиля Михаэль Зингерман в своем Facebook.