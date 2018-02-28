09:37 28.02.2018 | Происшествия | Новости
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В страшном ДТП в Польше погибли четыре украинца – ФОТО, ВИДЕО

На нерегулируемом железнодорожном переезде в польском городе Ополе в аварию попали граждане Украины в возрасте от 20 до 60 лет. Об этом сообщает местное издание Naszemiasto.

В страшном ДТП в Польше погибли четыре украинца – ФОТО, ВИДЕО

По словам польской полиции, автомобиль Volkswagen Passat, по неизвестным пока причинам, выехал на переезд и столкнулся с рельсовым автобусом, ехавшим из города Ныса в Ополе.

В результате столкновения три женщины и мужчина – водитель Volkswagen от полученных травм погибли на месте происшествия. Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали.

Движение поездов на участке, где произошла трагедия, было прекращено на несколько часов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Польши Анджей Дуда попал в дорожно-транспортное происшествие в Кракове. Отметим, что автомобиль, на котором Анджей Дуда заезжал на мост со стороны улицы Старовислна, въехал в отбойник, отделяющий полосы от трамвайной трассы.


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