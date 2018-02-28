07:29 28.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Папуа - Новой Гвинее произошло новое землетрясение

В ночь на среду, 28 февраля, в Папуа - Новой Гвинее произошло еще одно сильное землетрясение.

В Папуа - Новой Гвинее произошло новое землетрясение

Его магнитуда составила 6,0 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах пока не поступало.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки были зафиксированы в 59 километрах к юго-западу от города Тари в центральной части страны. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Папуа-Новой Гвинее было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Число жертв мощного землетрясения достигло 30 человек.


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