В Папуа - Новой Гвинее произошло новое землетрясение

Его магнитуда составила 6,0 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах пока не поступало.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки были зафиксированы в 59 километрах к юго-западу от города Тари в центральной части страны. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Папуа-Новой Гвинее было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Число жертв мощного землетрясения достигло 30 человек.