В Чехии из-за эпидемии гриппа умерли 50 человек

Отмечается, что за три недели в больницы с осложнениями попали почти 200 заболевших гриппом. Как предполагают в Институте здравоохранения Чехии, эпидемия гриппа в стране будет продолжаться еще несколько недель.

Также сообщается, что 43 умершим было за 60 лет, они страдали также другими заболеваниями: диабетом, ожирением и проблемами с сердцем. Остальным умершим - от 25 до 59 лет.

К слову, в прошлом году в ходе эпидемии гриппа в Чехии умерли 114 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за последние три дня в Харькове обнаружили несколько случаев заболевания корью. В городской больнице находятся четыре человека. У всех у них врачи диагностировали заболевание корью.