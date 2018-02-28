09:59 28.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Чехии из-за эпидемии гриппа умерли 50 человек

За последние три недели в ходе эпидемии гриппа в Чехии от болезни умерли 50 человек. Об этом сообщает издание Blesk.cz ссылаясь на Государственный медицинский институт.

В Чехии из-за эпидемии гриппа умерли 50 человек

Отмечается, что за три недели в больницы с осложнениями попали почти 200 заболевших гриппом. Как предполагают в Институте здравоохранения Чехии, эпидемия гриппа в стране будет продолжаться еще несколько недель.

Также сообщается, что 43 умершим было за 60 лет, они страдали также другими заболеваниями: диабетом, ожирением и проблемами с сердцем. Остальным умершим - от 25 до 59 лет.

К слову, в прошлом году в ходе эпидемии гриппа в Чехии умерли 114 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за последние три дня в Харькове обнаружили несколько случаев заболевания корью. В городской больнице находятся четыре человека. У всех у них врачи диагностировали заболевание корью.


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