На Львовщине маршрутка столкнулась с грузовиков, пострадали две женщины

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины. Как сообщает пресс-служба Национальой полиции во Львовской области, инцидент произошел в селе Страдч.

Рейсовый автобус, который выполнял маршрут сообщением "Львов-Шкло", под управлением 37-летнего жителя города Новояворовск по не известным пока причинах врезался в грузовик Volvo, за рулем которого находился 26-летний житель Николаевского района.

Скоря помощь увезла в больницу жительниц Новояворовска и Яворивского района в возрасте 37 и 54 лет

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одной из станции Египта столкнулись два поезда, в результате чего несколько вагонов отделились и привели к гибели 19 человек. Еще, по меньшей мере, 38 пассажиров числятся пострадавшими.