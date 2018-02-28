23:47 28.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100187577:Polishuk

На Львовщине маршрутка столкнулась с грузовиков, пострадали две женщины

В среду, 28 февраля, ​​на автодороге Львов-Краковец маршрутка столкнулась с грузовиков.

На Львовщине маршрутка столкнулась с грузовиков, пострадали две женщины

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины. Как сообщает пресс-служба Национальой полиции во Львовской области, инцидент произошел в селе Страдч.

Рейсовый автобус, который выполнял маршрут сообщением "Львов-Шкло", под управлением 37-летнего жителя города Новояворовск по не известным пока причинах врезался в грузовик Volvo, за рулем которого находился 26-летний житель Николаевского района.

Скоря помощь увезла в больницу жительниц Новояворовска и Яворивского района в возрасте 37 и 54 лет

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одной из станции Египта столкнулись два поезда, в результате чего несколько вагонов отделились и привели к гибели 19 человек. Еще, по меньшей мере, 38 пассажиров числятся пострадавшими.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве задержали четырех мужчин, которые занимались угоном элитных авто - ФОТО Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" по транзитному иску На границе с Беларусью пограничники обнаружили в баке машины килограмм кокаина - ФОТО Путин заявил, что не возражает против миротворцев на Донбассе, но договариваться надо не с ним
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив