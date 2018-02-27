Землетрясение в Папуа - Новой Гвинее убило более 30 человек - ФОТО

Более 300 преимущественно сельских жителей страны получили ранения, разрушены дома и объекты инфраструктуры. Как сообщает местное издание Post-Сourier, ссылаясь на данные властей провинций, в столице Саутерн-Хайлендс Менди погибло более 13 человек, еще 18 человек были убиты в наиболее пострадавших районах Кутубу и Босаве.

На помощь пострадавший направлены спасатели и военные, во многих местах произошли оползни, разрушившие и повредившие многие здания. Почти полностью разрушена взлетно-посадочная полоса аэропорта, все рейсы отменены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, подземный толчок магнитудой 7,4 был были зафиксирован в воскресенье на востоке острова Новая Гвинея, его очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 104 километрах к западу от города Менди. Очаг землетрясения залегает относительно неглубоко - на глубине 25 километров.