Во Львове горят склады

Площадь возгорания насчитывается в 400 квадратных метров. Как сообщила во вторник пресс-служба городской рады, информация о пожаре поступило после пяти часов вечера.

В Лычаковском районе на улице Гайдучка горят складские помещения.

На место направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые уже начали ликвидацию возгорания.

О причине возгорания и потерпевших информация пока не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, второй раз за месяц горел офис Общества венгерской культуры Закарпатья. К счастью, никто из людей не пострадал.