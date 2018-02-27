21:15 27.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове горят склады

Во Львове в настоящее время горят склады.

Во Львове горят склады

Площадь возгорания насчитывается в 400 квадратных метров. Как сообщила во вторник пресс-служба городской рады, информация о пожаре поступило после пяти часов вечера.

В Лычаковском районе на улице Гайдучка горят складские помещения.

На место направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые уже начали ликвидацию возгорания.

О причине возгорания и потерпевших информация пока не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, второй раз за месяц горел офис Общества венгерской культуры Закарпатья. К счастью, никто из людей не пострадал.


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