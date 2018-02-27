В Сети появилось видео взрыва венгерского офиса в Ужгороде - ВИДЕО

Об этом рассказал первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя ОВКЗ Иосиф Борто.

По его словам, на кадрах видио четко можно увидеть, как неизвестный принес сумку со взрывчаткой со стороны пешеходного моста. Кроме того, на камерах видеонаблюдения запечатлено сам момент взрыва и работу пожарных.

"Взрывчатку подложили в 3:04, а сдетонировала она в 3:11. Уже в 3:25 приехала первая бригада пожарных, а в 3:35 - вторая. Через 7 минут после этого прогремел мощный взрыв, который услышала охрана соседних зданий и вызвала пожарных и полицию. Взрыв был такой силы, что сработала даже сигнализация на зданиях, расположенных на другой стороне реки, туда пошла ударная волна ", - рассказал он.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили поджог офиса и назвали этот случай заказным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на понедельник, 26 февраля, в британском городе Лестер произошел мощный взрыв. В результате взрыва пострадали шесть человек, двое из них находятся в критическом состоянии.