23:47 27.02.2018 | Происшествия | Новости
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В России на трассе столкнулись фура и микроавтобус, погибли девять человек - ФОТО

В российской республике Башкортостан во вторник, 27 февраля, микроавтобус столкнулся с грузовиков.

В России на трассе столкнулись фура и микроавтобус, погибли девять человек - ФОТО

В результате аварии погибли девять человек. Еще три человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. Как сообщает региональное управление Министерства внутренних дел России, дорожно-транспортное происшествие произошло

в Иглинском районе на 1548-м километре автодороги М-5. На момент столкновения грузовика MAN и микроавтобуса Mercedes Sprinter в салоне автобуса могло находиться 12 пассажиров.

На месте аварии сейчас работают спасатели, медики, следователи и инспекторы дорожной службы. Устанавливаются имена погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 26 февраля на Бориспольской трассе, фура сбила насмерть водителя машины, который менял колесо. Также травму получила женщина, которые на момент аварии находилась в Газели. Скорая помощь увезла ее в больницу.


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