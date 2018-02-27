В Польше за сутки от переохлаждения погибли пять человек

Об этом сообщает The Associated Press.

Как выяснили сотрудни правоохранительных органов страны, что в течение трех месяцев количество смертей от переохлаждения возросло до 58 человек. Так, в некоторых польских городах, администрация распорядилась о размещении угольных обогревателей на улицах.

Ксати, Польша находится на грани антициклона с центром над Скандинавией из-за этого с северо-востока поступает морозный и сухой арктический воздух.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр по вопросам гуманитарной помощи Беата Кемпа заявила, что в Польше могут находиться до двух миллионов украинцев.По словам министра, Варшава полностью контролирует ситуацию на границе с Украиной, поэтому сознательно принимает украинцев.