17:57 27.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше за сутки от переохлаждения погибли пять человек

Во вторник, 27 февраля, в Польше жертвами морозов стали пять человек. Среди погибших - лица в состоянии алкогольного опьянения и бездомные.

В Польше за сутки от переохлаждения погибли пять человек

Об этом сообщает The Associated Press.

Как выяснили сотрудни правоохранительных органов страны, что в течение трех месяцев количество смертей от переохлаждения возросло до 58 человек. Так, в некоторых польских городах, администрация распорядилась о размещении угольных обогревателей на улицах.

Ксати, Польша находится на грани антициклона с центром над Скандинавией из-за этого с  северо-востока поступает морозный и сухой арктический воздух.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр по вопросам гуманитарной помощи Беата Кемпа заявила, что в Польше могут находиться до двух миллионов украинцев.По словам министра, Варшава полностью контролирует ситуацию на границе с Украиной, поэтому сознательно принимает украинцев.


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