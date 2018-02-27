В Николаеве все школы приостанавливают учебный процесс

Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Отметим, что в ряде школ и гимназий города детей из отдаленных районов отпустили домой. Также администрации некоторых детсадов попросили родителей забрать своих детей в ближайшее время.

"В связи с ухудшением погодных условий и во избежание травматизма среди воспитанников учебных заведений, на основании распоряжения и.о. городского головы с 28 февраля 2018 образовательный процесс приостановлен до стабилизации погодных условий", - говорится в сообщении мэрии.

К слову, с завтрашнего дня, 28 февраля, все школы и детские сады города приостановят свою работу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице на протяжении ближайших двух дней прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. "Киевавтодор" просит киевлян и гостей этого города на период ухудшения погодных условий, по возможности, не пользоваться личным авто.