Президент Польши попал в ДТП

Об этом сообщает Fakty RMF FM.‏

Отметим, что автомобиль, на котором Анджей Дуда заезжал на мост со стороны улицы Старовислна, въехал в отбойник, отделяющий полосы от трамвайной трассы.

В данный момент пока ничего не сообщается о других деталях происшествия. Однако известно, что водитель транспортного средства во время ДТП не получил тяжелых травм.

Сейчас ведется расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной. Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы стать сильными и безопасными. Поэтому нам нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года, - отметил Дуда.