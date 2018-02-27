16:18 27.02.2018 | Происшествия | Новости
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Президент Польши попал в ДТП

Глава государства Польши Анджей Дуда попал в дорожно-транспортное происшествие в Кракове. Что послужило причиной аварии и как сейчас чувствует себя президент?

Президент Польши попал в ДТП

Об этом сообщает Fakty RMF FM.‏ 

Отметим, что автомобиль, на котором Анджей Дуда заезжал на мост со стороны улицы Старовислна, въехал в отбойник, отделяющий полосы от трамвайной трассы.

В данный момент пока ничего не сообщается о других деталях происшествия. Однако известно, что водитель транспортного средства во время ДТП не получил тяжелых  травм. 

Сейчас ведется расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной. Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы стать сильными и безопасными. Поэтому нам нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года, - отметил Дуда.


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