В Восточной Гуте произошла химическая атака

Отмечается, что в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – хлором. Среди пострадавших - мужчины, женщины и дети.

Как отметили в больнице, один из пациентов - ребенок - скончался. Кроме того, в центре мониторинга нарушений прав человека, подтвердили, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут.

Добавим, Восточная Гута - одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте. Представителям иностранных государств удалось склонить Россию к единогласному голосованию. Москва не соглашалась признавать те гарантии, которые ей предлагали международные партнеры, опасаясь, что боевики не будут придерживаться мира.