12:21 26.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Швейцарии из-за лавинной сходки погибли три лыжника

В швейцарских Альпах под лавинами погибли трое лыжников, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает издание The Local.

В Швейцарии из-за лавинной сходки погибли три лыжника

Отмечается, что двух лыжника снесло лавиной в районе Шато д'О, 55-летняя женщина погибла на месте, а ее 61-летний муж получил травмы. Пострадавшего вертолетом доставили в больницу.

Также четверо лыжников попали под лавину на горе ТСА, над поселком Аролла в южном швейцарском кантоне Валли.

На место происшествия моментально прибыли службы спасателей, они смогли откопать лыжников и доставить их в больницу. Однако, позже стало известно, что от полученных травм скончалась 40-летняя женщина.

Еще двух лыжников лавина накрыла в кантоне Берн. Один из мужчин из-за тяжелых травм скончался в больнице.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", во Франции в горах Альпы погиб ребенок. 13-летний мальчик упал со 150-метровой скалы во время катания на лыжах. Ребенок погиб на месте происшествия.

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