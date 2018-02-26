В Швейцарии из-за лавинной сходки погибли три лыжника

Отмечается, что двух лыжника снесло лавиной в районе Шато д'О, 55-летняя женщина погибла на месте, а ее 61-летний муж получил травмы. Пострадавшего вертолетом доставили в больницу.

Также четверо лыжников попали под лавину на горе ТСА, над поселком Аролла в южном швейцарском кантоне Валли.

На место происшествия моментально прибыли службы спасателей, они смогли откопать лыжников и доставить их в больницу. Однако, позже стало известно, что от полученных травм скончалась 40-летняя женщина.

Еще двух лыжников лавина накрыла в кантоне Берн. Один из мужчин из-за тяжелых травм скончался в больнице.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", во Франции в горах Альпы погиб ребенок. 13-летний мальчик упал со 150-метровой скалы во время катания на лыжах. Ребенок погиб на месте происшествия.