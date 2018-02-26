В МИД подтвердили убийство украинки в Египте

Трагедия произошла 21 февраля 2018 года в городе Хургада. Как сообщил начальник консульского Управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, сейчас полиция Хургаде продолжает следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией.

Вместе с тем местные СМИ сообщают, что задержанный - мужчина в возрасте за 30 лет. Он не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Украинка сопротивлялась, поэтому подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. По информации местных СМИ, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около десять ударов, местная полиция ведет расследование.