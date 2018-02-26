01:00 26.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100187316:Polishuk

В МИД подтвердили убийство украинки в Египте

В Египте местная полиция задержала подозреваемого в убийстве украинки.

В МИД подтвердили убийство украинки в Египте

Трагедия произошла 21 февраля 2018 года в городе Хургада. Как сообщил начальник консульского Управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, сейчас полиция Хургаде продолжает следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией.

Вместе с тем местные СМИ сообщают, что задержанный - мужчина в возрасте за 30 лет. Он не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Украинка сопротивлялась, поэтому подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. По информации местных СМИ, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около десять ударов, местная полиция ведет расследование.

Поделиться
Читайте также:
 
В Польше за сутки от переохлаждения погибли два человека На Донбассе в воскресенье погиб боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками - ВИДЕО Во Львове микроавтобус насмерть сбил десятилетнего ребенка В Украине температура воздуха местами опустится до минус 25
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив