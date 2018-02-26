В Краматорске на пожаре погибла семейная пара - ФОТО

Об этом сообщает ГУЧС в Донецкой области.

Отметим, что сообщение о пожаре в с. Беленькое поступила спасателям около 2.00 воскресенья, 26 февраля. По указанному адресу выехали дежурные подразделения 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда. В этот же момент на месте происшествия пожарные выяснили, что горит жилой дом.

Также во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС заметили на полу два тела 1982 и 1976 года без признаков жизни. Оказалось, что это была супружеская пара. Вместе с ними жил их малолетний сын, однако в ту ночь он остался в гостях у своей крестной, что и спасло ему жизнь.

"Пожар локализован в 01:55 и ликвидирован в 3:03. К тушению пожара от Главного управления привлекалось 14 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины и женщины стало задымление помещения продуктами горения печи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в ночь воскресенье, 25 февраля, горел многоэтажных дом. В результате пожара погиб один человек.