В Хорватии 14 человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом - ФОТО

Еще двое людей находятся в тяжелом состоянии, их жизни угрожает опасность. Об этом сообщает издание Vecernji List.

Отметим, что авария произошла на заснеженной дороге около 11:00. В тот момент автобус перевозил пассажиров по маршруту "Пореч – Загреб", когда произошло столкновение.

"Удар был настолько сильным, что кабины обоих транспортных средств пришлось разрезать, чтобы достать водителей", - отметили спасатели.

О других причинах происшествия пока ничего не известно. В настоящее время на месте инцидента работают эксперты, а также сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в провинции Британская Колумбия около восьми часов вечера по местному времени столкнулись два пассажирских автобуса, две фуры и два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек.