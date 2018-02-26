17:30 26.02.2018 | Происшествия | Новости
100187385:labazovych

В Хорватии 14 человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом - ФОТО

На севере Хорватии произошло лобовое столкновение грузовика с автобусом, впоследствии чего пострадали 14 человек.

В Хорватии 14 человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом - ФОТО

Еще двое людей находятся в тяжелом состоянии, их жизни угрожает опасность. Об этом сообщает издание Vecernji List.

Отметим, что авария произошла на заснеженной дороге около 11:00. В тот момент автобус перевозил пассажиров по маршруту "Пореч – Загреб", когда произошло столкновение.

"Удар был настолько сильным, что кабины обоих транспортных средств пришлось разрезать, чтобы достать водителей", - отметили спасатели.

О других причинах происшествия пока ничего не известно. В настоящее время на месте инцидента работают эксперты, а также сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в провинции Британская Колумбия около восьми часов вечера по местному времени столкнулись два пассажирских автобуса, две фуры и два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек.

Поделиться
Читайте также:
 
Собчак заявила, что может дать Путину дорогу к отступлению В столице резко ухудшится погода Назарбаев обязал правительство и парламент перейти на казахский язык В аэропорту "Борисполь" изъяли 20 кг серебра в гранулах - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив