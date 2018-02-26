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В Индии на свадьбе взорвался подарок, погибли два человека

В Индии в воскресенье, 25 февраля, на свадьбе произошел взрыв.

В Индии на свадьбе взорвался подарок, погибли два человека

Неизвестные заложили в свадебный подарок бомбу. В результате инцидента погибли два человека.

Как сообщает NDTV, трагедия произошла через несколько дней после торжества, когда новоиспеченные супруги распаковывали подарки, и один из пакетов взорвался. От взрыва погибли бабушка жениха погибла, а он сам скончался в больнице. Невесту госпитализировали. Сейчас она остается в стационаре.

На данный момент полиция ведет расследование инцидента. Также устанавливают тип взрывного устройства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Йемене в городе Аден детонировали два автомобиля. По предварительной информации, целью атаки смертников был лагерь антитеррористических сил, расположенный в юго-западной части города. В результате теракта погибло как минимум пять человек, еще десяток госпитализированы с разной степенью физических увечий, большинство пострадавших это гражданские лица.

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