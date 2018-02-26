16:32 26.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В аэропорту "Борисполь" изъяли 20 кг серебра в гранулах - ФОТО

В пункте пропуска "Борисполь" столичные таможенники предотвратили контрабанду 20 кг серебра в гранулах.

В аэропорту

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Как выяснили сотрудники Государственной таможенной службы Украины, для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему - "зеленый коридор". Таким образом, украинец автоматически засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через таможенную границу.

Также на момент прохождения контроля пассажир не предоставил таможенной декларации и до момента пересечения "белой линии" не обращался к инспекторам по поводу декларирования перемещаемых товаров.

Партия серебра в гранулах была обнаружена во время проведения выборочного таможенного контроля при пересечении гражданином "белой линии", которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

В настоящее время серебро изъято до вынесения судом решения по делу. Также решается вопрос об определении стоимости изъятого товара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы выявили незаконный ввоз на территорию Украины партии видеокарт для майнинга криптовалюты. Общая сумма оборудования составила 13 миллионов гривен.

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