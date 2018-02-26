02:00 26.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине легковушка врезалась в автобус, есть пострадавшие

В воскресенье, 25 февраля, в Львовской области автомобиля Mazda столкнулся с рейсовым автобус.

На Львовщине легковушка врезалась в автобус, есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, водитель автомобиля, гражданин Республики Молдова, двигаясь по автодороге Львов - Луцк.

Он нарушил правила дорожного движения и его машина столкнулась с рейсовым автобусом Львов - Радехов марки БАЗ и автомобилем Wolkswagen Transporter. От сильного удара получили травмы средней степени тяжести в виде ушибов и порезов мягких тканей головы пассажиры автомобиля Mazda 2000 и 2008 годов рождения. Все они являются гражданами Республики Молдова.

Пострадавшие были доставлены в Радеховскую центральную районную больницу. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 25 февраля, во Львове автомобилем бус Renault Master сбил ребенка. В результате дорожно-транспортное происшествие десятилетний мальчик погиб на месте.

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