На Львовщине легковушка врезалась в автобус, есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, водитель автомобиля, гражданин Республики Молдова, двигаясь по автодороге Львов - Луцк.

Он нарушил правила дорожного движения и его машина столкнулась с рейсовым автобусом Львов - Радехов марки БАЗ и автомобилем Wolkswagen Transporter. От сильного удара получили травмы средней степени тяжести в виде ушибов и порезов мягких тканей головы пассажиры автомобиля Mazda 2000 и 2008 годов рождения. Все они являются гражданами Республики Молдова.

Пострадавшие были доставлены в Радеховскую центральную районную больницу. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 25 февраля, во Львове автомобилем бус Renault Master сбил ребенка. В результате дорожно-транспортное происшествие десятилетний мальчик погиб на месте.