13:11 26.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ивано-Франковщине перевернулся экскаватор, есть жертвы - ФОТО

В понедельник вечером, 25 февраля, 39-летний экскаваторщик в городе Надворная перевернулся в заполненный отстойник для воды, в результате чего погиб на месте происшествия.

На Ивано-Франковщине перевернулся экскаватор, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Как выяснили правоохранительные органы, во время работ на предприятии Нефтехимик Прикарпатья по расчистке снега и льда на водоочистных сооружениях, экскаваторщик перевернулся в заполненный отстойник.

К сожалению, водитель тяжелой техники не смог выжить.

В настоящее вреся сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст. 252 УК Украины).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в польском городе Вроцлаве пьяный украинец за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево. 

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