На Ивано-Франковщине перевернулся экскаватор, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Как выяснили правоохранительные органы, во время работ на предприятии Нефтехимик Прикарпатья по расчистке снега и льда на водоочистных сооружениях, экскаваторщик перевернулся в заполненный отстойник.

К сожалению, водитель тяжелой техники не смог выжить.

В настоящее вреся сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст. 252 УК Украины).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в польском городе Вроцлаве пьяный украинец за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево.