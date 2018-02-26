13:59 26.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На границе с Беларусью за взятки задержали всю смену таможенников

На таможенном пункте Прикладники на границе с Беларусью сотрудники Службы безопасности Украины и отдела внутренней безопасности Государственной фискальной службы сегодня утром, 26 февраля, задержали целую смену сотрудников Ровенской таможни.

На границе с Беларусью за взятки задержали всю смену таможенников

Об этом сообщает издание Рівне вечірнє.

Отмечается, что вся смена, включая заместителя начальника таможенного поста попалась "на горячем".

Работники спецслужб установили, что работники границы систематично получали неправомерную выгоду от граждан Украины за беспрепятственное перемещение через таможенную границу товаров подакцизной и других групп.

В данное время по этому поводу продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киевской области полиция задержала начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций. Чиновник требовал от гражданина взятку в размере ста тысяч долларов.

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