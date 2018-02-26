На Бориспольской трассе фура сбила насмерть водителя - ВИДЕО

Также травму получила женщина, которые на момент аварии находилась в Газели. Скорая помощь увезла ее в больницу.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, автомобиль MAN двигался в направлении города Борисполь. По неизвестным пока причинам грузовик врезался в припаркованный на обочине автомобиль Газель, водитель которого менял колесо. От полученных травм мужчина скончался мгновенно.

Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного дела по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины. После проведения судебных экспертиз и других следственных действий правоохранители установят причины аварии.

Напомним как сообщал УРА-Информ, на севере Хорватии произошло лобовое столкновение грузовика с автобусом, впоследствии чего пострадали 14 человек. Еще двое людей находятся в тяжелом состоянии, их жизни угрожает опасность.