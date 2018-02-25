10:37 25.02.2018 | Происшествия | Новости
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Во Флориде задержали учеников, которые хотели повторить нападение Круза

В штате Флориде правоохранительные органы предотвратили попытку нападения на школу. Об этом передает CBS Miami.

Во Флориде задержали учеников, которые хотели повторить нападение Круза

Под арест попали два подростка - 14-ти и 16-ти лет. Полисмены нашли в интернет-сети видеозапись 14-летнего школьника, который подробно разъяснял, почему решил совершить подобный поступок.

Подросток также демонстрировал зрителям чата оружие, которым он собирался убивать своих одноклассников вместе со своим старшим подельником. На след школьник правоохранители вышли после публикации видео в одной из социальных сетей. Сам ролик из-за большого количества просмотров разлетелся по всему интернету, однако возможность просмотра на данный момент заблокирована.

Сотрудники полиции задержали подростка в его доме и изъяли найденные пневматическую винтовку и пистолет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", организатор стрельбы во флоридской школе может получить помилование.

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