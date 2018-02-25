20:32 25.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Одессы иномарка вылетела на тротуар и перевернулась

В воскресенье, 25 февраля, в Одессе автомобиля Renault, по неизвестным пока причинам, вылетел на тротуар и перевернулся.

В центре Одессы иномарка вылетела на тротуар и перевернулась

В результате аварии никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Серова, 29 водитель.

По предварительным данным водитель автомобиля не справился с управлением и, как результат, машину понесло. После чего иномарка врезалась в дерево, а затем опрокинулась.

В полиции утверждают, что водитель на момент аварии был трезв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бердянском районе Запорожской области по направлению трассы Одесса-Новоазовск произошла смертельная авария. По предварительной информации дорожной полиция, автомобиль марки ВАЗ столкнулся "лоб в лоб" с грузовым транспортом марки Renault. Машина буквально раскололась надвое, переднюю часть транспорта "всмятку" разбирали с помощью специальной техники.

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