22:49 25.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше за сутки от переохлаждения погибли два человека

В Польше за прошедшие сутки, воскресенье, 25 февраля, от переохлаждения умерли два человека.

В Польше за сутки от переохлаждения погибли два человека

Летальные случаи зарегистрированы в Варминско-Мазурском и Лудзьком воеводствах. Таким образом, общее число жертв морозов, которые обрушились на Польшу, возросло до 46 человек.

Об этом со ссылкой на правительственный центр безопасности сообщает Польское радио. Как сообщил пресс-секретарь правительственного центра безопасности Анна Адамкевич,

сильные морозы продолжаются на территории всей страны. В связи с чем власти страны призывают всех к оказанию помощи каждому, кому больше всего угрожает опасность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Гидрометцентра 27-28 февраля в Украине ожидается снег, метель, порывы ветра могут достигать 15-22 метров на секунду.

Днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Приазовье местами 25-27 метров на секунду, а днем 27 февраля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

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