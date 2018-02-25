СБУ "выловила" очередного взяточника - ФОТО

Сообщается, что сотрудник таможенной службы требовал у физического лица 15 тыс российских рублей за беспрепятственное перемещение большого количества незадекларированной валюты. Мужчина "погорел" во время получения всей суммы взятки.

Сотрудники СБУ проверяют других работников таможенной службы на причастность к сношениям со старшим инспектором смены в его "оборудках".

Правоохранители возбудили уголовное производство по части 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит минимум семь лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Херсонской области задержали таможенника, который брал взятку в российских рублях.