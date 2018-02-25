11:33 25.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ "выловила" очередного взяточника - ФОТО

 Сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым провели задержание таможенного инспектора, который занимался вымогательством. Об этом передает пресс-служба Службы безопасности Украины.

СБУ

Сообщается, что сотрудник таможенной службы требовал у физического лица 15 тыс российских рублей за беспрепятственное перемещение большого количества незадекларированной валюты. Мужчина "погорел" во время получения всей суммы взятки.

Сотрудники СБУ проверяют других работников таможенной службы на причастность к сношениям со старшим инспектором смены в его "оборудках".

Правоохранители возбудили уголовное производство по части 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит минимум семь лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Херсонской области задержали таможенника, который брал взятку в российских рублях.

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