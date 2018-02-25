18:36 25.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала авторитетного "вора в законе"

Полицейские Киевской области провели операцию по задержанию известного в бандитских кругах криминального авторитета Домбаева Заура Зелихмановича по кличке "Хасан".

Полиция задержала авторитетного

Об этом передает пресс-служба областной полиции.

"Хасан" является гражданином РФ и находился в Украине без соответствующих документов и занимался налаживанием криминальной сети. Преступник занимался распространением своего имени, привелкал к своим оборудкам молодых ребят и посвящал их в традиции бандитской жизни. 

Мужчина постоянно налаживал связи с другими криминальными боссами в разных украинских регионах. Его обвиняют в ограблениях, насилии, совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Заур также занимался материальной поддержкой освобожденных заключенных, периодически предлагая "неплохо заработать". Его задержали в городе Вышгород, его готовят к отправке обратно в Россию с дальнейшим запретом въезда на территорию Украины на три года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция задержала арбитражного управляющего Киевской области.

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