07:00 25.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Львовянин пытался застрелить парня в маршрутке

Во Львове в маршрутном автобусе пьяный дебошир угрожал молодому парню расправой. Об этом передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Львовянин пытался застрелить парня в маршрутке

Инцидент произошел на лице Садовой в центре города. Согласно показаний очевидцев, нетрезвый мужчина вступил в перепалку с молодым 19-летним парнем, который попросил мужчину вести себя поскромнее и соблюдать правила поведения в пассажирском транспорте. 

На замечания молодого человека 30-летний львовянин отреагировал агрессией и нанес несколько ударов юноше по голове. Затем мужчины выхватил стартовый пистолет и стал угрожать парню расправой. Водитель и пассажиры всеми силами пытались успокоить буянящего человека. Его повалили напол и вызвали правоохранителей.

На место происшествия прибыла полиция и взяла стрелка под арест. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Львовщине во время учений погиб пограничник.

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