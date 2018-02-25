Львовянин пытался застрелить парня в маршрутке

Инцидент произошел на лице Садовой в центре города. Согласно показаний очевидцев, нетрезвый мужчина вступил в перепалку с молодым 19-летним парнем, который попросил мужчину вести себя поскромнее и соблюдать правила поведения в пассажирском транспорте.

На замечания молодого человека 30-летний львовянин отреагировал агрессией и нанес несколько ударов юноше по голове. Затем мужчины выхватил стартовый пистолет и стал угрожать парню расправой. Водитель и пассажиры всеми силами пытались успокоить буянящего человека. Его повалили напол и вызвали правоохранителей.

На место происшествия прибыла полиция и взяла стрелка под арест. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Львовщине во время учений погиб пограничник.