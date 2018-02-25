Кентукки страдает от ураганной бури

Сообщается, что ураган образовался в результате столкновения двух циклонов теплого и холодного воздуха. Штат заполонили смерчи, часть поселений оказалась без света, в Мюрее повалены все линии электропередач, повреждены крыши домов и магазинов.

Разрушения также зафиксированы в городах Хопкинсвилль и Боулинг-Грин. В результате разгула стихии погибла одна пожилая женщина, ее личность покамест не установлена. Днем позже погиб автомобилист, машину которого смыло бурным потоком грязи в неизвестном направлении.

В Кентукки объявлено экстренное предупреждение, власти ввели комендантский час, ограничили пересечение воздушного пространства и передвижения наземного транспорта, школы и муниципалитеты временно не работают. В американском правительстве пообещали привлечь военных для ликвидации последствий урагана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате урагана Фредерике, который бушует в ряде европейских стран, погибли не менее десяти человек.