12:57 25.02.2018 | Происшествия | Новости
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Канадский фристайлист угнал автомобиль, чтобы "погреться"

Канадского фристайлиста Дэйва Дункана арестовали за попытку угона чужого автомобиля. Об этом передает ABC.

Канадский фристайлист угнал автомобиль, чтобы

Сообщается, что спортсмен, его жена и менеджер решили немного расслабиться после изнуряющих соревнований и отправились в бар. После небольшой попойки на общественном транспорте добраться в темное время до олимпийской деревни было невозможно.

Потому компания предприняла оригинальное решение - угнать чужое авто, чтобы добраться до пункта назначения, но авантюристы не ожидали, что на их пути всретится полицейские патруль. 

В результате все трое угодили за решетку, но не надолго. Дункан заплатил штраф и затем все трое были освобождены. В Олимпийском комитете Канады подтвердили произошедшее. Свое поведение спортсмен объяснил нуждой "погреться в холодную погоду" машине, которую он по инерции принял за свою.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Норвегии смогла завоевать рекордное количество медалей на Олимпиаде-2018.

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