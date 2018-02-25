18:50 25.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Гражданин Германии пытался вывезти из Украины редкостную коллекцию почтовых марок - ФОТО

На украинско-польской пограничники задержали немца с редкостным собранием почтовых марок. Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы.

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины редкостную коллекцию почтовых марок - ФОТО

Сообщается, что прихватить с собой дорогостоящую коллекцию немец пытался в обход украинской границы. Папка с почтовыми марками была тщательно спрятана внутри автомобиля Audi.

Во время обысков пограничники Мостиского отряд использовали собак и специальное оборудование. В результате было найдено четыре альбома с почтовыми марками разного года выпуска, которые, вероятно, составляют определенную культурно-историческую ценность для украинского государства.

Все изъятые материалы были отправлены на экспертизу для принятия дальнейшего решения. Гражданина Германии задержали. Немец признался, что марки ему достались от одного знакомого, который продал их ему в Украине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинским пограничникам удалось задержать опасного рецидивиста.

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