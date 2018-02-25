Во французских Альпах 13-летний лыжник упал со скалы и разбился

13-летний мальчик упал со 150-метровой скалы во время катания на лыжах. Ребенок погиб на месте происшествия.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные местных властей, инцидент произошел на курорте Авор. Мальчик и его десятилетний брат отправились кататься на склон одни вечером и не вернулись домой. Отец детей вызвал полицию.

В поисках детей принимали участие 30 сотрудников правоохранительных органов и спасателей. Мальчиков нашли у подножия скалы в лесу. Выжил только один их них.

Десятилетнего ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во французских Пиренеях трое лыжников погибли в результате схода снежной лавины.