15:51 25.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одной из трасс Кировоградской области произошла авария - ФОТО

На трассе около Новоукраинки Кировоградской области легковой автомобиль влетел в КрАЗ. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Кировоградской области.

На одной из трасс Кировоградской области произошла авария - ФОТО

По предварительной информации, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель Ланоса, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с массивным грузовиком. Водитель КрАЗа отделался ушибами и сильно не пострадал. 

От удара в КрАЗ Ланос отлетел на обочину, боковая часть машины полностью смята.

В результате аварии шофера Ланоса госпитализировали. На время следственных действий патрульные осуществляли регулирование дорожного движения, движение на трассе временно ограничено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 24 февраля в Киеве в дорожно-транспортное происшествие угодил водитель  Subaru.

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