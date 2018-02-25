На одной из трасс Кировоградской области произошла авария - ФОТО

По предварительной информации, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель Ланоса, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с массивным грузовиком. Водитель КрАЗа отделался ушибами и сильно не пострадал.

От удара в КрАЗ Ланос отлетел на обочину, боковая часть машины полностью смята.

В результате аварии шофера Ланоса госпитализировали. На время следственных действий патрульные осуществляли регулирование дорожного движения, движение на трассе временно ограничено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 24 февраля в Киеве в дорожно-транспортное происшествие угодил водитель Subaru.