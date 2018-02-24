04:00 24.02.2018 | Происшествия | Новости
100187224:test

В Сомали произошел очередной теракт

В Могадишо неизвестные организовали автомобильный теракт. Об этом передает Reuters.

В Сомали произошел очередной теракт

По предварительной информации правоохранителей, было активировано детонаторы в двух автомобилях, после чего неизвестные открыли стрельбу по мирным жителям. В результате теракта погибло 18 человек, еще 20 оказались госпитализированны.

Полиция подозревает террористическую группировку "Аш-Шабаб" в организации теракта, однако покамест ни одна организация не взяла на себя ответственность за содеянное.

Напомним, что Сомали ранее произошел самый массовый теракт за вс историю государства. В результате теракта моментально погибло около 279 постояльцев гостиницы, более 100 человек получили осколковые ранения и были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Сомали смертник подорвал полицейскую академию, 13 человек погибли.

Поделиться
Читайте также:
 
США готовят секретный пакет санкций против России Украинские баскетболисты продолжают победную ходу на пути в Чемпионату мира Синоптики предупредили киевлян о ветряной буре Стивен Фрай близок к тому, чтобы побороть рак - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив