В Сомали произошел очередной теракт

По предварительной информации правоохранителей, было активировано детонаторы в двух автомобилях, после чего неизвестные открыли стрельбу по мирным жителям. В результате теракта погибло 18 человек, еще 20 оказались госпитализированны.

Полиция подозревает террористическую группировку "Аш-Шабаб" в организации теракта, однако покамест ни одна организация не взяла на себя ответственность за содеянное.

Напомним, что Сомали ранее произошел самый массовый теракт за вс историю государства. В результате теракта моментально погибло около 279 постояльцев гостиницы, более 100 человек получили осколковые ранения и были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сомали смертник подорвал полицейскую академию, 13 человек погибли.