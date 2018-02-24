В Польше арестован украинский хакер

Украинца подозревают в организации кибератак с целью похищения средств на кредитных карточках пользователей и банковских учреждений. Его подозревают в отмывании через вирусные программы нескольких млн долларов.

Киьерпреступник использовал вредоносное ПО, с помощью которого он мог узнать все необходимые личные данные пользователей, их места проживание, счета и пароли.

Ранее украинец был объявлен в розыск Интерполом, 44-летний мужчина также находился в списке ФБР. Польская сторона сейчас готовит все необходимые документы, чтобы перенаправить преступника США, где ему по американскому законодательству грозит 30-ть и более лет лишения свободы, без права на досрочное освобождение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Конгресс США поддержал сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности.