В Польше арестован украинский хакер

Польские службы безопасности провели операцию по задержанию украинца, которого подозревают в организации хакерских атак. Об этом передает "Польское радио".
Украинца подозревают в организации кибератак с целью похищения средств на кредитных карточках пользователей и банковских учреждений. Его подозревают в отмывании через вирусные программы нескольких млн долларов.
Киьерпреступник использовал вредоносное ПО, с помощью которого он мог узнать все необходимые личные данные пользователей, их места проживание, счета и пароли.
Ранее украинец был объявлен в розыск Интерполом, 44-летний мужчина также находился в списке ФБР. Польская сторона сейчас готовит все необходимые документы, чтобы перенаправить преступника США, где ему по американскому законодательству грозит 30-ть и более лет лишения свободы, без права на досрочное освобождение.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Конгресс США поддержал сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности.