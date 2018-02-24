19:40 24.02.2018 | Происшествия | Новости
100187255:roman

В Польше арестован украинский хакер

Польские службы безопасности провели операцию по задержанию украинца, которого подозревают в организации хакерских атак. Об этом передает "Польское радио".

В Польше арестован украинский хакер

Украинца подозревают в организации кибератак с целью похищения средств на кредитных карточках пользователей и банковских учреждений. Его подозревают в отмывании через вирусные программы нескольких млн долларов. 

Киьерпреступник использовал вредоносное ПО, с помощью которого он мог узнать все необходимые личные данные пользователей, их места проживание, счета и пароли.

Ранее украинец был объявлен в розыск Интерполом, 44-летний мужчина также находился в списке ФБР. Польская сторона сейчас готовит все необходимые документы, чтобы перенаправить преступника США, где ему по американскому законодательству грозит 30-ть и более лет лишения свободы, без права на досрочное освобождение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Конгресс США поддержал сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности.

Поделиться
Читайте также:

  • Суд выдал разрешение на задержание главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, который скрывается в Австрии.

  • Глава отдела киберзащиты Департамента внутренней безопасности США Джанет Манфра подтвердила, что Российские хакеры до президентских выборов 2016 года получили доступ к спискам избирателей в некоторых штатах.

  • Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предоставит России еще больше возможностей для захвата украинского государства. Поскольку, в магистрального газопровода между Россией и Германией есть все шансы для приостановки голубой реки в Украине.
 
В Индии автобус влетел в здание школы - ФОТО Под Бердянском легковушку разорвало на части - ФОТО Увидит ли публика воссоединение дуэта "Потап и Настя" Украина будет придерживаться Минских соглашений в любом случае, - МИД
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив