10:15 24.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Мехико произошла стрельба - ФОТО

В мексиканской столице Мехико неизвестные открыли огонь. Об этом передает Televisa.

В Мехико произошла стрельба - ФОТО

Инцидент произошел около крупного университета страны Национального автономного университета. Правоохранители установили, что между двумя вооруженными группировками молодчиков произошла ссора, в ходе которой в ход пошло огнестрельное оружие.

В результате погибло два человека - 20 и 29 лет. Они не являлись студентами учебного заведения. В Генпрокуратуре Мексики утверждают, что стрельба стала результатом бандитских разборок, вероятно не поделивших "зону" влияния в городе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США на юге штата Флорида в четверг в школе города Паркланд произошла стрельба, в результате которой погибло 17 человек.

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