11:52 24.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле произошел очередной теракт - ВИДЕО

В столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом передает ToloNews.

В Кабуле произошел очередной теракт - ВИДЕО

Инцидент произошел в провинции Шашдарак. По предварительной информации, взрывное устройство активировал террорист-смертник. 

В результате теракта погиб один мирный житель, еще два человека находятся в реанимационном отделении, четверо были госпитализированы. 

Покамест ни одни террористическая организация не взяла ответственность за содеянное, полиция продолжает устанавливать все обстоятельство теракта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Могадишо неизвестные организовали автомобильный теракт.

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