В Кабуле произошел очередной теракт - ВИДЕО

Инцидент произошел в провинции Шашдарак. По предварительной информации, взрывное устройство активировал террорист-смертник.

В результате теракта погиб один мирный житель, еще два человека находятся в реанимационном отделении, четверо были госпитализированы.

Покамест ни одни террористическая организация не взяла ответственность за содеянное, полиция продолжает устанавливать все обстоятельство теракта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Могадишо неизвестные организовали автомобильный теракт.