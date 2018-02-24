В Индии автобус влетел в здание школы - ФОТО

Сообщается, что причиной аварии послужила халатность водителя, который не справился с управлением транспорта на густонаселенном участке дороги. В результате аварии погибло девять человек, еще 24 ученика школы были срочно госпитализированы.

Ранее похожий случай произошел в Словакии. Там, автомобиль наехал на группу детей, 12 человек получили травмы. Инцидент произошел в селе Пряшевского края. При этом сам водитель не получил серьезных травм. Результаты экспертизы подтвердили, что он был трезв.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Перу автобус сорвался с 200-метровой высоты, погибли 44 человек.