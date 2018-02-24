12:53 24.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100187239:test

На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик - ФОТО

Вчера вечером на автодороге Киев–Чоп горел грузовой транспорт. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик - ФОТО

Инцидент произошел около поселка Привольное Дубенского района. В ГСЧС поступило сообщение от водителя авто о том, что его транспорт загорелся по неизвестным причинам.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили полусгоревший автомобиль марки ТАТА, огонь был ликвидирован в течении 20 минут. В результате возгорания была повреждена кабина водителя, капот, моторный отсек и часть кузова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чоп во Львовской области в аварию попал автобус с футболистами. 

Поделиться
Читайте также:
 
Украинская экономика может демонстрировать рост в 4-6 процентов ежегодно Стало известно, когда США перенесут свое консульство в Иерусалим В Кабуле произошел очередной теракт - ВИДЕО Сегодня определится победитель украинского отборочного этапа на Евровидение-2018
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив