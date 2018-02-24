На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик - ФОТО

Инцидент произошел около поселка Привольное Дубенского района. В ГСЧС поступило сообщение от водителя авто о том, что его транспорт загорелся по неизвестным причинам.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили полусгоревший автомобиль марки ТАТА, огонь был ликвидирован в течении 20 минут. В результате возгорания была повреждена кабина водителя, капот, моторный отсек и часть кузова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чоп во Львовской области в аварию попал автобус с футболистами.