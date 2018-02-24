На станции метро "Заводская" загорелся эскалатор - ФОТО

На место происшествия прибыли 11 отрядов спасателей. По предварительной информации, произошло короткое замыкание одного из механизмов, в помещении, которое расположено под эскалаторами, в релейном отсеке второго фидерного автомата.

Зачатки возгорания были потушены с помощью порошкового огнетушителя, никто из персонала метрополитена не пострадал, движение метро восстановлено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", киевские власти сегодня, 24 февраля начнут проводить капитальный ремонт станции метро " Святошино". Предприятие планирует установить пять лифтов для маломобильных групп населения, заменить двери и обустроить проходы для тележек.