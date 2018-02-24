14:18 24.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На станции метро "Заводская" загорелся эскалатор - ФОТО

Сегодня в Днепре произошла авария на станции метро "Заводская". Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На станции метро

На место происшествия прибыли 11 отрядов спасателей. По предварительной информации, произошло короткое замыкание одного из механизмов, в помещении, которое расположено под эскалаторами, в релейном отсеке второго фидерного автомата. 

Зачатки возгорания были потушены с помощью порошкового огнетушителя, никто из персонала метрополитена не пострадал, движение метро восстановлено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", киевские власти сегодня, 24 февраля начнут проводить капитальный ремонт станции метро " Святошино". Предприятие планирует установить пять лифтов для маломобильных групп населения, заменить двери и обустроить проходы для тележек.

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