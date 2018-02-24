05:00 24.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине поймали педофила

В Харьковской области полицейские провели операцию по задержанию педофила. Об этом передает пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

На Харьковщине поймали педофила

Инцидент произошел на одной из детских площадок. Мужчина пытался утащить 9-летнего ребека, накинув ему наголову шапку и закрыв рот платком. Однако отец ребенка услышал крики своего чада и кинулся ему на помощь. Мужчина сильно избил вора и вызвал полицию.

Позже выяснилось , что 45-летний мужчина был ранее судим за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы. Похититель не имел постоянной работы, а свои действия комментировать отказался.

Сейчас педофил находится в СИЗО, инкриминируется похищение ребенка (ч. 2 ст. 146 УК Украины), без права освобождения под залог.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области задержали 30-летнего женатого мужчину, который два года подряд насиловал собственного ребенка. 

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